РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 янв. Воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва в Люберцах Олег Мулюкин представит городской округ на первенстве России по греко-римской борьбе, которое пройдет в Республике Башкортостан весной, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Ранее Мулюкин занял второе место в соревнованиях Центрального федерального округа среди кадетов до 18 лет. В состязаниях участвовали более 200 человек.

«Борец Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы Олег Мулюкин в весовой категории до 48 кг стал серебряным призером соревнований, выполнив норматив на кандидата в мастера спорта по греко-римской борьбе. Кроме того, он отобрался на Первенство России, которое пройдет в Республике Башкортостан этой весной. Поздравляем Олега и его тренеров Сергея Жиленкова и Игоря Карина», - сказал Ружицкий.