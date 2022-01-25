РИАМО - 25 янв. С января по декабрь 2021 года в хозяйствах всех категорий Московской области произвели 329,9 тыс. тонн мяса (106% к соответствующему периоду 2020 года), 707,8 тыс. тонн молока (100,4%), более 145 млн штук яиц (105,7%). Об этом сообщает пресс-служба Мосстата.

Удельный вес сельскохозяйственных организаций в общем объеме производства мяса составил 94,6%, на долю хозяйств населения пришлось 4,7%, на долю крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 0,7%.

Похожая ситуация сложилась и по валовому надою молока. Так, на сельскохозяйственные организации пришлось 89,1%, на хозяйства населения – 6,7%, на крестьянские (фермерские) хозяйства и на индивидуальных предпринимателей – 4,2%.

В конце прошлого года на территории региона было отмечено сокращение поголовья крупного рогатого скота – на 2,7%, в том числе коров – на 0,9%, свиней – на 0,8%. В то же время поголовье птицы увеличилось на 7,2%, овец и коз – на 3,5%. В крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей поголовье коров увеличилось на 8,2%. Одновременно уменьшилось поголовье свиней – на 31,9% и почти вдвое снизилось поголовье птицы – 50,7% относительно конца декабря 2020 года.

В сельскохозяйственных организациях поголовье птицы увеличилось на 7,9%.