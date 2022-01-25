РИАМО - 25 янв. В США заявили, что могут ввести санкции против России тяжелее тех, что были введены в отношении РФ в 2014 году, сообщает Федеральное агентство новостей.

Санкции могут ввести, если обострится ситуация на Украине. Информация об этом была озвучена во время брифинга в Белом доме.

При этом в Америке пригрозили, что санкции не будут вводить постепенно, это случится единовременно.

«Экспортный контроль лишит Россию того, в чем Россия нуждается и не может просто заместить», — сказал представитель Белого дома.

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