РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 янв. Юные жители Люберец в возрасте от 12 до 17 лет могут сделать прививку от коронавируса в детских поликлиниках Люберецкой областной больницы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для вакцинации необходима предварительная запись через Госуслуги.

Детям вводят двухкомпонентную вакцину «Спутник М», разработанную в научном центре имени Гамалеи.

Сделать прививку можно с 8:00 до 20:00 в детской поликлинике №1 в доме №5 на улице Авиаторов, в детской поликлинике №2 в доме №3 на Назаровской улице и в детской поликлинике №3 в 4 корпусе дома №1 на Егорьевском шоссе в Краскове.

Для вакцинации детей с 12 до 15 лет необходимо письменное согласие родителей.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>