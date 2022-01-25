РИАМО - 25 янв. По прогнозам синоптиков, на Москву во вторник вечером обрушится снегопад, городские службы готовы к непогоде. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

По данным синоптиков, снег будет идти всю ночь. В итоге сугробы в мегаполисе вырастут на 5 см.

«Подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что пристальное внимание уделят очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК. Также рабочие тщательно очистят подходы к железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.

По мере выпадения осадков начнется также механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

Автомобилистов призвали быть особенно внимательными за рулем во время непогоды.