РИАМО - 25 янв. На территории Московской области построят 41 новый коммерческий объект: 13 объектов крупного бизнеса и 28 – малого. Соответствующие проекты зданий поступили в Центр содействия строительству при правительстве Московской области на прошедшей неделе, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

Среди запланированных к строительству объектов крупного бизнеса: производственное здание на участке площадью 1,2 га в городском округе Мытищи; 3 объекта производства: площадью участка 8,8 га в городском округе Химки, площадью участка 2,9 га в городском округе Солнечногорск, площадью участка 2,2 га в городском округе Электросталь.

А также гостиница площадью участка 2,2 га в Одинцовском городском округе; 3 объекта сельскохозяйственного назначения: на участке площадью 32 га в городском округе Озеры, на участке площадью 18,8 га в Дмитровском городском округе, на участке площадью 6,11 га в городском округе Щелково и другие объекты.

В числе запланированных проектов малого бизнеса: склад площадью участка 0,5 га и офисное здание площадью участка 0,01 га в городском округе Котельники; ангар для спецтехники площадью участка 0,54 га в городском округе Истра; бассейн на участке общей площадью 0,07 га в городском округе Балашиха.

А еще мотель на 30 мест площадью участка 0,17 га в городском округе Красногорск; производственное предприятие на участке площадью 0,5 га в городском округе Чехов и прочие объекты.

Минжилполитики Подмосковья напоминает, что подать заявку на сопровождение ЦСС нежилого объекта можно через почту css@mosreg.ru и колл-центр по номеру 8(498) 602-00-00.

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