РИАМО - 25 янв. Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья подписало соглашение о реализации проекта, предполагающего создание высокотехнологичного производства в особой экономической зоне «Дубна», с компанией-резидентом «РусЭкоКомпозит», сообщает пресс-служба ведомства.

В соглашении говорится о производстве новых композитных материалов и изделий для энергетической, нефтегазовой и строительной отраслей. Компания защитила план проекта в декабре 2021 года.

«На территории подмосковной ОЭЗ компания будет производить стеклопластиковые профили строительного назначения. Общий объем планируемых инвестиций составит более 900 млн рублей», - рассказала глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

В рамках реализации будет создано 56 рабочих мест.

Компания «РусЭкоКомпозит» занимается в основном производством композитных материалов на основе стекловолокна по технологии Sheet Molding Compound и Bulk Molding Compound, а также изделий из этих материалов.

Планируется, что новый резидент организует выпуск системы композитных кабельных лотков (коробов), которые будут использоваться для прокладки и защиты проводов при создании открытой электропроводки кабельных линий, а также композитных труб, лотков, арматуры.

Также компания будет выпускать емкости для производства, хранения и перевозки компримированного природного газа, сжиженного природного газа и водорода.