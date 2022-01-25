РИАМО - 25 янв. Представитель вдовы Александра Градского Марины Коташенко, юрист Александр Добровинский заявил, что полиции известны личности всех участников ограбления. Одного из подозреваемых удалось задержать, сообщает «Вечерняя Москва».

Мужчина 1994 года рождения уже был судим ранее. Добровинский утверждает, что опознание произошло до задержания злоумышленника.

Он также опроверг информацию об инсценировке ограбления и о том, что вдова артиста сообщила в полицию об ограблении спустя 6-7 часов.

«Так просто оставить человека в покое нельзя. <...> Например, один адвокат придумал, что она сама это инсценировала. А потом все журналисты это подхватили», - подчеркнул Добровинский.

Он отметил, что полиция быстро сделала свою работу. Уверенности в том, что удастся найти похищенные деньги, у адвоката нет.

Коташенко стала жертвой грабителей, которые спровоцировали ДТП в Подмосковье, после чего сели в машину женщины и, угрожая пистолетом, заставили проехать домой вместе с ними. Там они похитили у нее почти 100 млн рублей.

Система распознавания лиц в Мосметро помогла задержать грабителя вдовы Градского>>