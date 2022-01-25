РИАМО - 25 янв. Российский актер и телеведущий Игорь Верник опроверг информацию о своей госпитализации с коронавирусом. Он заявил, что находится дома и лечится от обычной легкой простуды, сообщает «Вечерняя Москва».
«Можете не волноваться: о госпитализации — неправда», - сказал Верник, комментируя новости о своей госпитализации.
Актер отметил, что на самом деле он болеет легкой простудой, а не коронавирусом. По словам Верника, он находится дома и из симптомов болезни у него только немного осипший голос.
Ранее информации о госпитализации артиста опубликовали несколько СМИ.
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