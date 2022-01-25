РИАМО - 25 янв. Народной артистке России Ларисе Долиной удалось успешно похудеть, следуя определенным правилам питания. Писательница Лена Ленина раскрыла секрет диеты певицы.
Как сообщает Nation News, Ленина опубликовала совместный с Долиной снимок в своем Instagram-аккаунте. Литератор восхитилась фигурой артистки и обратилась к своим подписчикам.
По словам писательницы, Долина смогла сбросить «половину тела за половину года», питаясь мясом, птицей, рыбой и овощами. Комментаторы восхитились таким рецептом похудения, многие заявили, что попробуют соблюсти такой режим, а затем поделятся с Лениной результатами.
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