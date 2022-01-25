РИАМО - 25 янв. За минувшие сутки в Подмосковье было выявлено 5 769 случаев заражений коронавирусом. С начала пандемии в регионе зафиксировали 704 783 случая инфицирования, сообщает сайт Минздрава региона по ситуации с Covid-19.

Наибольшее число заболеваний обнаружили в Раменском – 410, Сергиево-Посадском округе – 364, Пушкинском – 363, Одинцовском округе – 329, Люберцах – 293, Серпухове – 250, Королеве – 242, Щелкове – 231 и Подольске – 221.

Также случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Воскресенске – 199, Балашихе – 186, Солнечногорске – 178, Мытищах – 173, Орехово-Зуевском округе – 168, Павловском Посаде – 164, Домодедове и Истре – по 140, Красногорске – 132, Электростали – 131, Дмитровском округе – 120, Лыткарине – 117, Чехове – 111, Ивантеевке – 109 и Долгопрудном – 103.

92 случая заражения коронавирусом было выявлено в Ленинском округе, 85 – в Жуковском, 68 – в Дзержинском, 64 – в Егорьевске, 60 – в Котельниках, по 46 – в Богородском округе и Клину, 44 – в Шатуре, 41 – в Бронницах, 39 – в Талдомском округе, 38 – в Лобне, 34 – в Ступине, 33 – в Луховицах, 28 – в Озерах, 20 – в Кашире, 17 – в Лосино-Петровском, по 16 – в Пущине и Серебряных Прудах, 13 – в Химках и 12 – в Краснознаменске.

В Реутове было зафиксировано 9 заражений Covid-19, в Дубне и Электрогорске – по 7, в Шаховской – 5, в Наро-Фоминском округе и Фрязине – по 4, во Власихе, Коломне и Рузском округе – по 3, в Протвине и Черноголовке – по 2, в Красноармейске, Лотошине и Можайском округе – по 1.

Не было зафиксировано заражений коронавирусной инфекцией в Зарайске, Звездном городке, Молодежном и Рошале.

С начала пандемии в Московской области жертвами инфекции стали 13 118 человек. Выздоровели после заболевания коронавирусом 618 107 пациентов.

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