РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. В управляющей компании «Любимый дом» Подольска отменили очный прием граждан до конца февраля из-за болезни сотрудников, сообщается на сайте УК.

В УК введен карантин с 24 января. В связи с ростом заболеваемости жителей и болезнью сотрудников коронавирусной инфекцией очного приема в офисе не будет до конца февраля.

Для заказа справок и выписок жители могут позвонить по телефону: 8(496)750-59-60. УК приносит извинения за доставленные неудобства.