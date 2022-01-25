РИАМО - 25 янв. Главгосстройнадзор Подмосковья совместно с прокуратурой Московской области проверили ход завершения строительства проблемного дома в Лобне, работы подходят к концу, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора региона.

«Сотрудники Главгосстройнадзора систематично проводят встречи с дольщиками и ежедневно осуществляют мониторинг строительства объекта. Завершение строительства дома находится на особом контроле надзорного ведомства», - сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Совещание прошло в строящемся доме №8 ЖК «Батарейный». На встрече также присутствовал глава городского округа Евгений Баришевский, представители застройщика и дольщики.

В ходе мероприятия участники встречи осмотрели объект, обсудили темпы строительства, прогнозируемую дату завершения работ, проблемные вопросы и пути их решения.

Дом находится в высокой степени готовности, на данный момент там завершаются работы по устройству внутренних и наружных инженерных сетей и внутренней отделке мест общего пользования.