РИАМО - 25 янв. В прошлом году школьники и студенты Подмосковья совершили в автобусах свыше 31 млн поездок по картам «Стрелка учащегося» и «Стрелка учащегося сельской местности». Более 20,3 млн раз они воспользовались автобусами «Мострансавто», сообщает пресс-служба регионального Дептранса.

С начала этого года учащиеся проехались в автобусах уже более 1,5 млн раз. В будний день по транспортным картам учащихся совершается около 99,1 тыс. поездок.

Чаще всего с 25 января 2021 года эта категория пассажиров выбирала маршруты №986 «Доможирово – ул. Климово – пос. Октября – Доможирово», на втором и третьем месте №1664 «ул. Спирина – з-д ЖБИ – Голутвин – пл. Советская – Поликлиника –ул. Спирина» и №1662 «ул. Спирина – Поликлиника – пл. Советская – Голутвин – з-д ЖБИ – ул. Спирина».

Среди рейсов «Мострансавто» лидирует №22 «ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская)» - 287,3 тыс. поездок.

По картам «Стрелка учащегося» и «Стрелка учащегося сельской местности» предусмотрены специальные льготы. Экономия может составить от 50% до 99% стоимости поездки. Важно своевременно пополнять карты и обеспечивать учащихся необходимыми документами, подтверждающими возраст и льготы.

Федеральным законом от 24.02.2021 года N 26-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»» не предусмотрен бесплатный проезд для детей до 16 лет. Однако принудительно высаживать ребенка, который едет без билета и взрослых, запрещено.