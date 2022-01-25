РИАМО - 25 янв. Во вторник в городах Московской области отмечают День студента. История этого праздника началась еще в XVIII веке. Традиция отмечать «Татьянин день», который совпадал обычно с окончанием зимней сессии, не прерывалась никогда. А с 2005 года по указу президента России День российского студенчества в России стал официальным праздником, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На территории Подмосковья находятся 6 вузов и 49 колледжей и техникумов, в которых обучается 109 тыс. человек. В праздничный день для них в регионе подготовили дискотеки, студенческие квесты, ледовые селфи и огненные шоу в крупных парках и на катках. Для того, чтобы попасть на праздник бесплатно – нужно предъявить студенческий билет.

Самые яркие развлечения для студентов подготовили в Орехово-Зуевском Парке 30-летия Победы. Там для студентов подготовлены дискотека и огненное шоу Black Fire.

В Шаховской в городском парке аттракционов - «ЗАЧЕТный движ» на катке, выступление рок-групп и концертная программа «Нескучная сессия». А в Балашихе в парке «Пехорка» и в Центральном городском парке Богородского городского округа проводится конкурс селфи на льду.

Кроме того, в подольском парке «Березки», в Центральном городском парке Реутова и в парках Пушкинского городского округа развернуты интерактивные площадки.

Потанцевать на ледовых коньках можно на дискотеке парка культуры и отдыха Волоколамска, в Сестрорецком парке в Клину, Мытищинском лесопарке и в парке «Питомник» в Серпухове.

В парках Воскресенска, Люберец и Домодедова устраивают молодежные квесты. В Жуковском парке культуры и отдыха для всех студентов - бесплатное посещение тюбинг-парка.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Лазутиной для студентов подготовили мастер-класс по лыжным гонкам. В Сергиево-Посадском парке «Скитские пруды» - барабанное световое шоу от команды Luxury Dj Treet и файер-шоу от FireFox.

Подробную информацию можно узнать на сайтах и в соцсетях подмосковных парков.