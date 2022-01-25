РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. В Подольске представители власти на встрече со студентами рассказали о работе социальных лифтов для молодежи, сообщается в группе «Совет депутатов Городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник, в День российского студенчества депутат горсовета Алексей Никулин совместно с депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем поздравили с праздником студентов НОЧУ ПО ПК «Парус». Обсудили реализацию партийного проекта ВПП «Единая Россия» «Новая школа» на территории Подольска. Коснулись вопросов современной системы профессионального и высшего образования и актуальных направлений развития.

Максимович рассказал студентам колледжа, что в Подмосковье работают социальные лифты для молодежи. Некоторые вчерашние студенты уже представляют партию «Единая Россия» в Госдуме, Мособлдуме, местных советах депутатов. Также они занимают ответственные позиции на предприятиях и в организациях округа.

Для реализации творческого потенциала молодежи реализуют партийные проекты «Политстартап», «Высшая партийная школа», проводят молодежные форумы и организуют площадки, которые могут помочь в самореализации.