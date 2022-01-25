РИАМО - 25 янв. С 1 августа 2020 года районные суды Москвы выписали 2 316 штрафов за невнесение результатов ПЦР-тестов на коронавирус на портал «Госуслуги» после возвращения из-за рубежа. Общая сумма штрафов составила 29 млн 288 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Согласно действующему законодательству, россияне, вернувшиеся в страну из зарубежных поездок, обязаны пройти ПЦР-тестирование на наличие Covid-19 в течение 3-х суток и загрузить его результаты на портал «Гоуслуги» в течение 4-х суток с момента приезда.

До получения результатов теста необходимо соблюдать изоляцию по месту пребывания. Не делать тест могут граждане, прошедшие вакцинацию в последние 12 месяцев или официальные переболевшие в последние в течение 6 месяцев.

За невыполнение этих условий предусмотрены штрафы по ч. 2 и ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ, решения по ним принимают районные суды.

С 1 августа 2020 года гражданам, вернувшимся их-за рубежа и не внесшим результат ПЦР-теста на портал госуслуг, направлено 9998 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Составлено 6050 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей.

Если же эти действия (бездействия) повлекут причинение вреда здоровью других людей, то такое правонарушение квалифицируется по ч.3 ст. 6.3 КоАП РФ, и размер штрафа в этом случае предусмотрен от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.

Протоколы об административных правонарушениях в отношении 4823 граждан были направлены в районные суды Москвы. По результатам рассмотренных судами дел 2316 гражданам присуждены штрафы на сумму 29 млн 288 тыс. рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний.

Отмечается, что информация о необходимости ПЦР-тестирования и внесения его результатов на портал госуслуг опубликована на стендах, установленных в терминалах столичного аэропорта Внуково, и озвучивается по громкой связи.

Кроме этого, москвичам при пересечении границы автоматически осуществляется рассылка СМС-сообщений об алгоритме действий при прибытии на территорию России. С 24 сентября 2021 года департаментом информационных технологий Москвы направлено более 153 тыс. СМС-сообщений.

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