РИАМО - 25 янв. Количество несчастных случаев на объектах Московской железной дороги выросло с 738 в 2020 году до 823 в 2021 году, то есть на 11,5%. Граждан просят соблюдать все необходимые меры предосторожности на объектах железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба МЖД.

Число пострадавших детей также выросло за год с 41 до 54. Наиболее часто пассажиры ходят по путям в неустановленных местах, переходят железную дорогу перед приближающимся поездом, пытаются залезть или слезть с платформы.

Чтобы обеспечить безопасность на объектах железнодорожной инфраструктуры, специалисты проводят комплекс профилактических работ из 30 позиций. Например, в 2021 году были построены два современных пешеходных перехода в Московской и Смоленской областях. На 769 пешеходных переходах был выполнен текущий ремонт, были отремонтированы 23,7 км ограждений путей и 584 инженерных сооружения.

Также было улучшено освещение на 534 платформах и 193 пешеходных переходах. Кроме того, на самих платформах Московской железной дороги были установлены 600 зеркал заднего вида, благодаря которым машинисту проще следить за посадкой и высадкой пассажиров. Чтобы обеспечить большую видимость при подходах к пешеходным переходам, кустарники и прочую растительность устранили на 110 га полосы отвода.

Граждан просят соблюдать осторожность на станциях и при переходе путей.