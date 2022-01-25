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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Со 2 января по 28 февраля в столице проходит международный фестиваль ледяных и снежных скульптур.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Свои работы представляют команды из Финляндии, Италии, Узбекистана, Беларуси и России.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Скульптуры и снеговиков размещают на Пушкинской набережной в Парке Горького.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Увидеть их и сделать оригинальные фотографии можно ежедневно с 11 утра до 9 вечера.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Фантазия умельцев практически безгранична – работы подарят гостям вдохновение на собственные снежные творения.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Ледяные скульптуры смотрятся особенно интересно благодаря подсветке.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
На фестивале «Снег и лед в Москве» работают сразу несколько площадок.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Две из них – тематические, где можно в режиме реального времени наблюдать за созданием ледяных и снежных скульптур.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В снежной фан-зоне разместились шестиметровые снеговики, представляющие традиции регионов России.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Также действует специальная экспозиция телеканала Disney, где можно увидеть снежные воплощения любимых героев из популярных мультфильмов.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В рамках фестиваля проходят мастер-классы по снежной скульптуре, а по выходным – театрально-музыкальные программы.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
На фото: ледяная скульптура фестиваля «Лед и снег в Москве».
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
На фото: ледяная скульптура фестиваля «Лед и снег в Москве».
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