РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. В Подольске благоустроили парк им. Виктора Талалихина на площади 6,2 га, там сделали зону с сухим фонтаном и «Свадебный парк» с двумя ротондами и качелями, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В 2021 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Формирование комфортной городской среды» в Подольске провели реконструкцию парка им. Талалихина. Городской парк культуры и отдыха расположен в центральной части округа в микрорайоне Парковый. Одна из его границ проходит вдоль берега реки Пахры, площадь составляет 28 га.

«Площадь благоустройства составляет 6,2 га. В результате проведенных работ на входе в парк обновлена входная группа, обустроен комфортный пешеходный маршрут, который включает в себя велосипедную дорожку с велопарковками», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Во входной части парка сделали зону с сухим фонтаном и местами для отдыха. Обустроили парк-топиарий, подготовили площадку для занятий воркаутом, оборудовали 2 смотровые площадки. Установили различную парковую мебель: качели-перголы, скамейки, теннисные столы, парковые лежаки и кресла. Также на территории появился «Свадебный парк» с двумя ротондами и качелями.

Кроме того, сделали новые ограждения парка, современную навигацию и модульный общественный туалет. Слева от центрального входа разместили парковку.

Территорию осветили фонарями с энергосберегающими лампами, высадили деревьев и кустарники, постелили рулонный газон.