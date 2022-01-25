РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 янв. Минэкологии Московской области дало разъяснения относительно загрязнения реки Чанки в городском округе Мытищи, которое произошло в конце прошлого года, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации муниципалитета.

Из-за сброса очистными сооружениями жидкости неустановленного происхождения в русло водного объекта на участке, расположенном в деревне Свиноедово, экологи контрольного управления совместно с ГКУ МО «Мособлпожспас» оперативно выехали на место, обследовали участок реки и передали информацию в ряд профильных ведомств для принятия необходимых мер и привлечения к ответственности нарушителей.

Из письма Минэкологии от 24 января следует, что сотрудниками министерства проведен осмотр территории, указанной в обращении, в ходе которого установлено, что на огороженной территории очистных сооружений Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера имеются следы несанкционированного сброса жидкости неустановленного происхождения красного цвета в бетонные резервуары (контактный и вторичный отстойники) и на рельеф местности.

Сброса жидкости в водный объект не выявлено. В ходе осмотра установлено, что ГБУЗ МО «МОКПТД» осуществляет реконструкцию очистных сооружений, в ходе которой допущено загрязнение реки Чанки.

На данный момент по факту нарушения требований к охране водных объектов ГБУЗ МО «МОКПТД» привлечено Министерством экологии и природопользования региона к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ в виде штрафа.