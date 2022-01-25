РИАМО - 25 янв. Труппа Московского областного государственного академического театра балета «Русский балет» показала 2 своих спектакля на гастролях в Казани, Самаре и Тольятти 23-25 января, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

В Самаре подмосковный театр показал «Лебединое озеро» П. И. Чайковского и «Сказочный мир балета» – путешествие в волшебный мир классического танца. А еще провел мастер-классы для студентов Казанского хореографического училища и для учащихся детских школ искусств.

В гастролях участвовали заслуженная артистка России Светлана Устюжанинова, заслуженная артистка Московской области Юлия Звягина, лауреаты международных конкурсов Сиори Фукуда, Нина Колоскова, Екатерина Мартинес, Мстислав Арефьев, Никита Михайлов и другие артисты театра.

На спектакли театра «Русский балет» можно попасть в том числе по «Пушкиной карте».