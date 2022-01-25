РИАМО - 25 янв. Пассажиры «Мострансавто» смогут создать личный кабинет на сайте компании. В личном кабинете пользователи смогут оставлять перевозчику предложения, жалобы и благодарности, сообщает пресс-служба предприятия.
Чтобы войти в личный кабинет, пассажиру необходимо пройти регистрацию на сайте.
После регистрации пассажиры смогут отправлять компании сообщения. Каждому отправленному сообщению будет присвоен уникальный номер, по которому его будет легче идентифицировать, а в личном кабинете появится история переписки с пометками о статусе обращения: зарегистрировано, в работе или закрыто.
Полученный ответ можно будет оценить и поставить реакцию: позитивную, нейтральную или негативную.
Он подчеркнул, что личный кабинет станет новым шагом в построении эффективной коммуникации компании с пассажирами.
Срок ожидания ответа составляет до 8 дней, как и на портале «Добродел». В некоторых случаях, если требуется дополнительная проверка, срок может быть увеличен.
В данный момент для пассажиров существует несколько видов обратной связи с компанией. Пассажир может позвонить на единую линию связи по номеру 8 (800)700-31-13 или оставить сообщение в социальных сетях.
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