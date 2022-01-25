РИАМО - 25 янв. Обучающий семинар в режиме видеоконференции прошел для представителей профессионального сообщества кадастровых инженеров Московской области. Обсуждались вопросы, возникающие во время подготовки документов для осуществления государственного кадастрового учета, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Подмосковью.
Встреча была напралена на повышение качества подготовки инженеров, технических и межевых планов для проведения учетно-регистрационных действий в отношении многоквартирных домов и земельных участков.
К примеру, на обсуждение вынесли изменение наименования здания, сооружения, помещения, единого недвижимого комплекса, предприятия как имущественного комплекса при наличии такого наименования.
Еще обсуждались особенности оформления акта согласования местоположения границ земельного участка, постановка на государственный кадастровый учет части здания при реконструкции и другое.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии