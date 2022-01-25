РИАМО - 25 янв. Обучающий семинар в режиме видеоконференции прошел для представителей профессионального сообщества кадастровых инженеров Московской области. Обсуждались вопросы, возникающие во время подготовки документов для осуществления государственного кадастрового учета, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Подмосковью.

«Обучающие семинары для кадастровых инженеров являются одним из действенных механизмов взаимодействия с представителями профессионального и бизнес-сообщества, где отрабатываются ключевые вопросы и обеспечена непрерывная техническая поддержка, направленная на снижение административных барьеров для застройщиков», - отметил начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Дмитрий Павчинский.

Встреча была напралена на повышение качества подготовки инженеров, технических и межевых планов для проведения учетно-регистрационных действий в отношении многоквартирных домов и земельных участков.

К примеру, на обсуждение вынесли изменение наименования здания, сооружения, помещения, единого недвижимого комплекса, предприятия как имущественного комплекса при наличии такого наименования.

Еще обсуждались особенности оформления акта согласования местоположения границ земельного участка, постановка на государственный кадастровый учет части здания при реконструкции и другое.