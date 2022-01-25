РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 янв. Во вторник в Технологическом университете Королева состоялась торжественная церемония награждения конкурса «Золотое сечение», на которой были вручены награды победителям среди студентов и преподавателей в номинациях, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

На церемонии присутствовали первый заместитель главы администрации Виктория Королева, президент Технологического университета Татьяна Старцева, депутаты, представители градообразующих предприятий, студенты и преподаватели.

«Татьяна Старцева смогла собрать мощную и дружную команду единомышленников, университет с каждым годом становится все лучше, студенты и преподаватели участвуют в конкурсах, достигают высот, не забывают о городе и всегда участвуют в его жизни. Я поздравляю всех с заслуженными наградами и желаю дальнейших успехов», – сказала Королева.

Впервые помимо традиционных номинаций на церемонии была вручена премия президента Технологического университета лучшим студентам, внесшим особый вклад в развитие и имидж родного вуза.

Традиция празднования Дня студента и вручения премии «Золотое сечение» в Технологическом университете была заложена в 2008 году и проводится ежегодно. Чтобы стать лауреатами премии, в течение года студенты должны показывать высокие результаты в учебе, творчестве, научной и общественной деятельности, а преподаватели – разрабатывать и внедрять в учебный процесс новые методы и подходы к обучению, повышать свою квалификацию, публиковать научные труды и многое другое.

На церемонии были награждены лучшие студенты высшего и среднего профессионального образования, лучшие преподаватели, кафедры и группы как университета, так и его подразделений среднего профессионального образования.