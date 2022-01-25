РИАМО - 25 янв. На портале госуслуг начнут отображаться результаты экспресс-тестов на коронавирус. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин отметил, что эта функция заработает в ближайшее время, сообщает kp.ru.

По его словам, на данный момент результаты ПЦР-тестов можно увидеть в личных кабинетах на портале госуслуг.

«Для жителей села и труднодоступных территорий, где нет возможности быстро доставить материал для проведения ПЦР, в ближайшее время в систему будут загружаться и данные экспресс-тестов», - сказал он.

Премьер-министр также добавил, что соответствующее постановление правительства уже подготовлено.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость коронавирусом в России выросла за неделю в 2 раза.

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