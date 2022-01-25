РИАМО - 25 янв. В Московской области из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом гастрономический фестиваль «Русский холодец» перенесут в онлайн. Он пройдет 5 февраля, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

Увидеть трансляцию мероприятий фестиваля можно будет и в соцсети Instagram.

Участников и гостей фестиваля в формате прямого эфира научат готовить холодец, соусы и настойки. Предусмотрена и культурная программа с песнями, частушками, конкурсами и призовой викториной.

Ранее планировалось, что фестиваль «Русский холодец» в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» пройдет на территории музея «Княжий двор» в Павловском Посаде. Из-за роста заболеваемости коронавирусом от этих планов было решено отказаться.