РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 янв. В городском округе Мытищи в рамках программы «Тонкий лед» обследованы водоемы в 5 населенных пунктах, измерена толщина льда, сообщается на сайте администрации горокруга.

По состоянию на вторник толщина льда на Клязьминском водохранилище в районе д. Новоалександрово составляет от 30 до 40 см. Толщина льда на Пяловском водохранилище в районе д. Никульское – от 35 до 45 см.

На Пироговском водохранилище в районе д. Подрезово – 28-40 см. На канале им. Москвы в районе д. Витенево, д. Драчево толщина льда составляет 2-4 см.