РИАМО - 25 янв. Главный государственный санитарный врач России Анна Попова постановила сократить карантин для людей, контактировавших с заболевшими коронавирусом, с 14 до 7 дней. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина с 14 до 7 дней вступило в силу. Документ зарегистрирован в Минюсте. Об этом Михаил Мишустин сообщил на заседании Координационного совета по коронавирусу», – отмечается в Telegram-канале правительства РФ.

За прошедшие сутки на территории России выявили 33 899 случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии в стране официально зарегистрировали 10 899 411 случаев Covid-19.

Ранее глава кабмина РФ Михаил Мишустин обратился к российским работодателям с просьбой перевести работников на удаленку там, где это возможно.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>