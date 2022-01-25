РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 янв. Очередной шахматный турнир выходного дня прошел в молодежном центре «Импульс» городского округа Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

Участие в соревновании приняли 44 шахматиста в возрасте от 7 до 35 лет. Убедительную победу одержал выпускник мытищинской шахматной школы им. Анатолия Карпова Данила Балабан. Второе место занял Александр Казаков (школа А. Карпова), третье – Дарья Кондрашина (шахматная школа Светланы Чередниченко).

В организации и судействе соревнований активное участие принял член клуба интеллектуальных спортивных игр «Сила мысли» молодежного центра «Импульс» Борис Гусев.