РИАМО - 25 янв. В этом году «Мособлгаз» продолжит инвентаризацию газового оборудования в жилых домах Подмосковья, в план по обследованию включены 329 420 домовладений, сообщает пресс-служба компании.

Исследование проводят для мониторинга состояния газового оборудования в регионе. В каждом населенном пункте рейды проводятся согласно графикам, сформированным совместно с администрацией муниципалитета.

О дате и времени обследования жителей оповещают заранее.

«Наша работа заключается в проверке технического состояния газового оборудования, его наладке для безопасной эксплуатации, а также в выявлении нарушений при его использовании. Любая неисправность может привести к несчастным случаям. Собственники, которые отказывают в допуске специалистов к обследованию газового оборудования, должны понимать, что подвергают серьезной опасности себя, своих родных и соседей», - сказал гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.