РИАМО - 25 янв. В феврале планируется провести ряд консультаций по вопросам погребения встреч с жителями Ленинского, Дмитровского и Наро-Фоминского округов, округа Щелково, Павловского Посада, Долгопрудного и Красногорска. Площадками станут МФЦ региона, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

2 февраля консультация состоится в Видном (Улица Школьная, дом №77), 3 февраля – в Дмитровском округе (мкрн Махалина, дом №20), 9 февраля – в Щелкове (улица Свирская, дом №2А), 10 февраля – в Павловском Посаде (улица Большая Покровская, дом №42/1), 16 февраля – в Долгопрудном (улица Первомайская, дом №11).

В Наро-Фоминском округе встреча пройдет 17 февраля (Апрелевка, улица Августовская, 14), а в Красногорске – 24 февраля (улица Ленина, дом №2).

Посетителям расскажут о получении социального пособия, оформлении документов и других, связанных с темой вопросах. Их также можно задать, позвонив на горячую линию по телефону: 8 (498) 568-99-99.

«На таких встречах все категории граждан имеют возможность получить актуальную информацию о последних изменениях в законодательстве РФ и Московской области в сфере погребения и похоронного дела, о гарантиях, предоставляемых государством при погребении», - рассказал зампред правительства Подмосковья - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.