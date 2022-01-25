РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 янв. В Центральном музее ВВС в поселке Монино Щелкова открылась новая фотовыставка «Воздушный мост» Россия — Казахстан», сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Выставка рассказывает о первой миротворческой операции на территории Республики Казахстан. Она проводилась по запросу президента Казахстана в связи с массовыми протестами в Алма-Ате, переросшими в вооруженные столкновения. В рамках миротворческой операции российские и иностранные граждане были эвакуированы в Россию на аэродром Чкаловский в количестве 2241 человека.

Российские подразделения приняли участие в охране важных объектов и объектов социальной инфраструктуры Казахстана, что позволило высвободить значительную часть сил правоохранительных органов и армии Казахстана, которые были переброшены на борьбу с террористами. Экспозиция разделена на этапы проведения операции по дням.

Музей работает по «зимнему» графику: понедельник и вторник — выходные. Закрытая экспозиция и открытая площадка работают со среды по субботу с 9:00 до 18:00, в воскресенье с 9:00 до 17:00.