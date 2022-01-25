РИАМО - 25 янв. ГУ МЧС России по Москве выложило в Сеть видео, на котором мужчину, забравшегося на Крымский мост, спускают в люльку и снимают с высоты, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

На кадрах видно, как двое спасателей помогают человеку слезть с опоры моста.

После того, как мужчина забрался на опору, на место прибыли пожарно-спасительные подразделения. На тот момент полицейские уже вели переговоры с неизвестным. Мужчина угрожал, что причинит себе вред.

Пожарные и психологи при помощи подъемного механизма – пожарной автолестницы – несколько раз поднимались на высоту к мужчине. Однако уговорить его спуститься смогла замкомандира роты ППСП ОМВД России по району Хамовники, старший лейтенант полиции Наталья Мошарова. Она договорились с мужчиной, и он согласился спуститься вниз вместе с сотрудником МЧС.

Сейчас руководство ГУ МВД России по столице рассматривает вопрос о поощрении сотрудника полиции, предотвратившего несчастный случай.

Уговорить мужчину зайти в люльку удалось спустя почти 2 часа переговоров. В настоящее время он передан врачам скорой помощи.

Видео спасения забравшегося на Крымский мост мужчины сотрудниками МЧС>>