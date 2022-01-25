РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. Жителей Подольска 30 января приглашают стать волонтерами на выставке-пристройстве центра реабилитации бездомных животных «Юна» в Москве, сообщается в группе «Центр реабилитации животных «Юна» в соцсети «ВКонтакте».

В этот день требуются кураторы кошек и собак, автоволонтеры и видеографы, также 29 и 30 января будут нужны ребята на монтаж и демонтаж. Желающим стать волонтерами и помочь подопечным Центра «Юна» нужно написать в мессенджерах по номеру телефона: 8(981)782-66-27.

Выставка-пристройство бездомных животных центра «Юна» под названием «ЮНА-ФЕСТ» пройдет 30 января с 12:00 до 18:00 в «Музее Москвы» (г. Москва, Зубовский бульвар, д. 2, стр. 7, этаж 1). Гостей ждет интересная программа: более 100 кошек и собак, которые с нетерпением ждут хозяев; благотворительный маркет; розыгрыши призов; лекция об особенностях ухода за питомцем в холодное время года, зимних играх на улице и спасении от переохлаждения.

Вход на мероприятие будет осуществляться только при предъявлении действующего цифрового сертификата (QR-код). Гостей просят заранее позаботиться о средствах индивидуальной защиты, а также иметь при себе паспорт для заключения договора. Вход бесплатный.