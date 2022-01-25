РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 янв. На женщину, которая перегородила путь скорой помощи в Мытищах и устроила перепалку с ее водителем, составили административный протокол, теперь ей грозит лишение прав на срок до года, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Ранее мытищинский городской прокурор поручил органам полиции провести проверку в связи с размещением в соцсетях видеоролика, на котором женщина за рулем автомобиля преградила путь карете скорой помощи с включенными проблесковыми маячками. Между ней и водителем скорой произошел словесный конфликт.

В настоящее время личность женщины установлена, сотрудниками полиции в отношении нее составлен протокол об административном правонарушении.

По данным ГУ МВД России по Московской области, автомобилем управляла 23-летняя местная жительница.

Нарушительнице грозит административное наказание в виде штрафа в размере до 5 тыс. рублей или лишения права управления транспортным средством на срок до 1 года.