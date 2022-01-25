РИАМО - 25 янв. В прошлом году на территориях реорганизуемых промзон в Москве построили свыше 5 млн кв. м недвижимости, в эксплуатацию ввели 136 объектов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.
Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что меньше половины этого объема — жилье.
«В прошлом году на территории бывших промзон ввели 136 объектов различного назначения. При этом жилье составило менее половины от общего объема введенной недвижимости – около 2,1 млн кв. метров. Это подчеркивает главный принцип редевелопмента промышленных территорий – комплексность. Совместно с инвесторами город формирует комфортную городскую среду с детскими садами, школами, больницами, культурными и спортивными учреждениями. Такой подход позволяет создать полицентричный город», — сказал он.
Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в свою очередь обратил внимание на то, что некоторые из зданий появились на тех территориях за счет бюджета города.
«В прошлом году город построил физкультурно-оздоровительный комплекс «Красный Октябрь» на Тушинской улице в СЗАО, а также ФОК «Центра спорта и образования «Самбо-70» для занятий спортивной гимнастикой на улице Губкина в ЮЗАО», — отметил он.
Левкин добавил, что на территории бывшей промзоны «Волгоградский проспект» заработал после реконструкции Центр профилактики детского травматизма, на Ленинградском шоссе начало функционировать электродепо «Сокол».
Немало недвижимости в Москве вводится благодаря вкладу частных застройщиков. Как отметила гендиректор компании «РГ-Девелопмент» (организация наводит порядок на промзоне «Октябрьское поле») Татьяна Тихонова, тут будет построено 7 соцобъектов.
«Поскольку вблизи промзоны «Октябрьское поле» сохраняется высокая потребность в социальных объектах, проект редевелопмента включает строительство поликлиники, школы и 5 детских садов. Уже введены три ДОУ, один из которых мы сдали в эксплуатацию в прошлом году. Выполняя действующие нормативы, мы не забываем и о новых рабочих местах: на территории бывшей промзоны будет создано свыше тысячи мест приложения труда», – сказала она.
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин говорил о том, что комплексное развитие бывших промышленных территорий обеспечит городу около 500 тыс. рабочих мест.
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