РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил жителей Подольска с Днем российского студенчества.

«Когда-то и я был студентом и с удовольствием вспоминаю эти замечательные студенческие будни, наполненные напряженностью сессий и студенческой весной, полные юмора и безудержного веселья. По жизненной полноте, богатству впечатлений эти годы не могут сравниться ни с какими другими», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что учеба является первой ступенью становления человека, как профессионала. По мнению Максимовича, студентам необходимо набираться знаниями, чтобы затем с успехом применить их на практике.

«Желаю вам успехов в этом нелегком деле. Дерзайте! Творите! Мечтайте», - заключил Максимович.