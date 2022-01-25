РИАМО - 25 янв. В ЖК «Кронштадтский 14» будет построен учебный корпус на 450 мест. В его состав войдут начальные классы на 300 учеников и детский сад на 150 малышей, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

ЖК находится на Кронштадтском бульваре в Северном административном округе столицы. Решение о целесообразности строительства образовательного учреждения приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы.

Строительством займется ООО «Специализированный застройщик «Горизонт», в роли соинвестора выступит Capital Group, а fee-девелопером станет группа ПИК. В договоре будет представлен порядок передачи объектов в собственность города.

«Инвестор обеспечит строительство объектов за счет собственных средств и, в рамках договора, передаст в собственность городу», – рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.