Многие мечтают начать новую жизнь с нового года. Вдохновят на свершения книжные бестселлеры по саморазвитию. В подборке РИАМО и сети книжных магазинов «Читай-город»– семь книг, которые помогут продуктивно начать этот год, развить новые привычки и сделать много полезных дел.

Брайан Моран и Майкл Леннингтон «12 недель в году. Как за 12 недель сделать больше, чем другие успевают за 12 месяцев»

Это практическое руководство составили бизнес-тренеры и консультанты. Моран и Леннингтон предлагают отказаться от годового мышления и ускорить достижение поставленных целей, спланировав дела на 12 недель. Авторы книги считают, что сосредоточение на небольших отрезках времени позволит повысить эффективность и сделать за год в четыре раза больше дел, чем успевают окружающие.

Самые популярные книги 2021 года>>

Дженнифер Эштон и Сара Толанд «Год заботы о себе. Одна привычка в месяц на пути к здоровью и счастью»

Книга поможет оставить старые привычки в прошлом и добавить в свою жизнь новые, следуя определенному плану. Авторы книги предлагают менять свое поведение и уделять привычке один месяц, например, отказаться от алкоголя в январе, начать отжиматься в феврале и медитировать в марте. Эти изменения помогут улучшить физическое и эмоциональное здоровье.

11 увлекательных романов о любви>>

Елена Резанова «Никогда-нибудь. Как выйти из тупика и найти себя»

Многим людям знакомо ощущение, что жизнь проходит мимо, а бессмысленные дела отнимают время, которое можно было бы потратить на что-то по-настоящему интересное и важное. Книга Елены Рязановой призвана помочь выйти из замкнутого круга, избавиться от синдрома отложенной жизни и найти любимое дело. Практические техники, которые предлагает автор, помогут разобраться в себе.

Саморазвитие, правильное питание и секреты успеха: 10 полезных книг от российских блогеров>>

Джен Синсеро «НИ ЗЯ. Откажись от пагубных слабостей, обрети силу духа и стань хозяином своей судьбы»

Очередная книга от автора бестселлеров «НИ СЫ», «НЕ НОЙ», «НЕ ТУПИ». Джен Синсеро рассказывает, как с помощью 21-дневного марафона заменить плохие привычки на хорошие, перестроить свою жизнь и перестать ругать себя за маленькие слабости. В издании можно найти техники для ежедневного самосовершенствования.

Финансовая грамотность у детей: как подружить ребенка с деньгами с помощью книг>>

Грег МакКеон «Эссенциализм. Путь к простоте»

Автор книги предлагает подход, позволяющий делать меньше и добиваться большего. Грег МакКеон помогает расставить приоритеты в жизни, отказаться от ненужных дел, сконцентрироваться только на важных задачах и не тратить время и ресурсы на бесполезные вещи.

Что почитать в отпуске летом: 12 идеальных книг для путешествия>>

Мари Кондо «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни»

Мари Кондо – востребованный консультант по наведению порядка. Она с детства занималась уборкой и искала идеальный способ складывать и хранить носки, пока ее подруги-старшеклассницы искали свою любовь. Книга, в которой описан авторский метод уборки, поможет избавиться от хлама и навести порядок, который будет легко поддерживать.

ЗОЖ и не только: 20 книг о том, как сделать жизнь комфортнее>>

Крис Бэйли «Мой продуктивный год»

Автор отправился на поиски действенных приемов, которые повысят его личную эффективность. И в течение целого года он протестировал на себе множество методик, начиная от работы по 90 часов в неделю и заканчивая жизнью в полной изоляции. В итоге Крис Бэйли отобрал 25 лучших способов повысить продуктивность и составил из них целую систему для саморазвития.

Десять книг про сильных женщин и борьбу против предубеждений>>