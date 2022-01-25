РИАМО - 25 янв. Министерство здравоохранения РФ прокомментировало сообщения о прекращении распределения вакцины от Covid-19 «ЭпиВакКорона» по российским регионам. Такое решение было принято на основе потребностей субъектов РФ, сообщает «Вечерняя Москва».

В регионах имеется достаточный запас вакцины «ЭпиВакКорона». Ранее стало известно, что с начала 2022 года ни одной партии этого препарата, а также вакцины «ЭпиВакКорона-H» не распределили по регионам. Специалисты предположили, что это может быть связано с возможной приостановкой выпуска препарата.

В августе 2020 года в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса – «Спутник V». Позже в стране были зарегистрированы препараты «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».

24 ноября 2021 года в РФ была официально зарегистрирована первая вакцина, предназначенная для подростков – «Спутник М». Препарат разрешен для вакцинирования детей в возрасте от 12 до 17 лет. Оба компонента препарата вводятся с трехнедельным интервалом.

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