РИАМО - 25 янв. Свыше 60 поликлиник и больничных корпусов планируют реконструировать в Москве в течение 2022 года. В 2020-2021 годах комплекс столичного городского хозяйства завершил реконструкцию 40 объектов здравоохранения, в том числе корпусов ГКБ им. С. П. Боткина, центра паллиативной помощи и городских поликлиник, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Помимо реконструкции городских объектов здравоохранения, в 2022 году в Москве планируют провести капитальный ремонт и приспособление помещений для 13 центров «Мои документы», включая создание еще 2 флагманских центров. Всего в планах на текущий год капитальный ремонт 17 столичных объектов различного назначения.

По результатам работы за 2021 год в столице провели капитальный ремонт и приспособили помещения для 2 флагманских и 12 районных центров «Мои документы».

Кроме того, в прошлом году в Москве завершился ремонт 21 городского объекта нежилого фонда.

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