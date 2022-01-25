РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 янв. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в День российского студенчества провел онлайн-встречу с учащимися 2 и 3 курсов ГБПОУ МО «Балашихинский техникум», он рассказал студентам о работе в избирательном округе и ответил на 15 вопросов учащихся, сообщает пресс-служба депутата.

«Ребята задают правильные и острые вопросы. Сергей Гусев спросил о развитии дорожной сети в Балашихе и уборке снега на улицах и во дворах, а Максим Сушилин поинтересовался, кто определяет количестве бюджетных мест в вузах. Еще одна острая тема, которую обозначили ребята и их наставники-преподаватели, – это сложность официального трудоустройства выпускников техникумов», – сказал Ефимов.

Он добавил, что это важный вопрос, который влияет не только на будущую пенсию ребят, но и на экономику в целом.

Директор техникума Денис Лукин отметил, что многим студентам было бы интересно послушать, как правильно организовать свое дело.

«Из 170 наших выпускников прошлого года 25 ребят оформились как самозанятые и самостоятельно ведут свой бизнес», – сообщил Лукин.

Парламентарий предложил в ближайшее время в рамках Школы финансовой грамотности рассказать учащимся о специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход».

Ефимов поблагодарил ребят за интересный диалог и поздравил их с Днем российского студенчества. Он пожелал им легких зачетов, отличных оценок на экзаменах, повышенных стипендий и интересных летних практик, а преподавателям и наставникам – успехов в нелегком педагогическом труде, здоровья и благополучия.

«Было интересно послушать областного депутата, в том числе информацию о планируемом расширении Носовихинского шоссе и строительстве новых развязок. Такие мероприятия можно было бы проводить и с городскими депутатами, и с представителями администрации Балашихи. Спросить всегда есть о чем», – отметил студент 3 курса Дмитрий Толоконцев.

ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» располагается в 2 зданиях на проспекте Ленина, д. 67А и 69. В учреждении обучается порядка 700 студентов. С 2016 года Балашихинский техникум приказом министерства образования Московской области определен базовой профессиональной образовательной организацией по внедрению инклюзивного образования в профессиональных образовательных организациях.