РИАМО - 25 янв. Новый сервис для поставщиков соцуслуг стал доступен на территории Подмосковья. Теперь негосударственные организации, предоставляющие социальные услуги для жителей на дому, могут подать электронное заявление на включение в реестр поставщиков через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

«Мы не только сделали удобную подачу заявлений для организаций, но и тем самым повысили конкуренцию на рынке социальных услуг и качество предоставляемых услуг. Теперь жители могут самостоятельно выбрать из реестра организацию, с которой хотят заключить договор для получения социальных услуг», – отметила зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Московская область стала первым регионом России, в котором процесс включения в реестр поставщиков был переведен в цифровой формат.

На сегодняшний день в регионе насчитывается более 40 организаций, оказывающих соцуслуги жителям на дому. Социальные работники помогают более чем 50 тыс. пожилых жителей Подмосковья.

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