РИАМО - 25 янв. Новый сервис для поставщиков соцуслуг стал доступен на территории Подмосковья. Теперь негосударственные организации, предоставляющие социальные услуги для жителей на дому, могут подать электронное заявление на включение в реестр поставщиков через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
Московская область стала первым регионом России, в котором процесс включения в реестр поставщиков был переведен в цифровой формат.
На сегодняшний день в регионе насчитывается более 40 организаций, оказывающих соцуслуги жителям на дому. Социальные работники помогают более чем 50 тыс. пожилых жителей Подмосковья.
В МФЦ Подмосковья можно получить услуги ЗАГСов вне зависимости от места прописки>>
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