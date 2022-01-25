РИАМО - 25 янв. В 2021 году столичные спасатели эвакуировали из пожаров в Москве 1 883 человека. В то же время общее число пожаров в городе снизилось на 5,4%, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в течение прошлого года с жителями столицы было проведено свыше 2 млн мероприятий по профилактике возникновения пожаров.

Кроме того, в 2021 году в Москве были спасены 93 человека, попавшие в опасную ситуацию на водных объектах. Безопасность горожан на водоемах обеспечивают 24 поисково-спасательные станции. В 2022 году планируется открытие новой поисково-спасательной станции «Марьино».

Московские спасатели ежегодно достигают успехов на российских и международных соревнованиях по пожарно-спасательному делу.

В 2021 году московская сборная стала первой в Чемпионате России по многоборью спасателей, пожарно-спасательный отряд № 209 одержал победу в финальном этапе всероссийских соревнований на звание лучшей команды по проведению аварийно-спасательных работ при ДТП, а московские кинологи в составе сборной России выиграли чемпионат мира.

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