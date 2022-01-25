РИАМО - 25 янв. Началась процедура формирования нового состава Общественной палаты Москвы IV созыва, который будет работать следующие 3 года. Об этом сообщает пресс-центр Мосгордумы.

Палата будет состоять из 45 человек. 15 членов утвердят депутаты по представлению зарегистрированных на территории Москвы некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений.

Еще 15 кандидатов должен утвердить мэр Москвы по представлению зарегистрированных на территории города структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Оставшихся 15 членов должны выбрать кандидаты, которые были утверждены мэром Москвы и депутатами столичного парламента.

«В составе Общественной палаты Москвы всегда лучшие представители нашего города - инициативные, принципиальные, яркие, ответственные. Уверен, новый созыв продолжит все лучшие традиции своих предшественников. Это авторитетный институт гражданского общества, который обеспечивает эффективное взаимодействие москвичей с властью, и открытая площадка для конструктивного диалога, разных мнений и позиций», - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

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