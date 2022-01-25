РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. Технический отдел МУП «Водоканал» Подольска в ходе капитального ремонта делает топографическую съемку для проектирования и строительства водовода диаметром 225 мм и длиной 2500 п.м. от ВЗУ «Сергеевский» до ВНС «Школьная», сообщает пресс-служба предприятия.

Работы планируют завершить до 31 января текущего года. В феврале начнут топографическую съемку следующего объекта. Предстоит капитальный ремонт магистральных водоводов диаметром 630 мм и длиной 960 п.м. от ВЗУ «Деснинский» до дюкера через реку Десна. Мероприятия в 2022 году требуют слаженных действий всех служб МУП «Водоканал».

Проектирование начинается с геодезической съемки. Реализации тех или иных мероприятий не зависит от погоды, но нужна съемка, на которую потом ляжет проект. Летом все оформят и согласуют, урегулируют все административные процедуры для выполнения требований законодательства при проведении строительных работ. Затем начнется реализация запланированных проектов.

Также в настоящее время продолжаются проектные работы по блоку водоподготовки ВЗУ «Деснинский», ведутся работы в районе Сергиевских скважин. Намечены мероприятия по строительству трубопроводов, которые обеспечат повышение качества услуги водоснабжения. Важно, чтобы работы по выполнению топографической съемки не останавливались даже в самых сложных погодных условиях, в том числе зимой.

Главный геодезист Технического отдела Дмитрий Таныгин поделился своим опытом топографической съемки и отметил, что это очень ответственная и важная работа.

«Для выполнения инженерно-геодезических изысканий применяется современный GPS-приемник, который с помощью спутников GPS, ГЛОНАСС и базовой станции, определяет координаты объектов, которые потом наносятся на топографический план, также с помощью трассоискателя определяются подземные коммуникации, находящиеся в границах съемки», - сказал Таныгин.

На каждом этапе проектирования и строительства заняты профессионалы своего дела - кадастровые инженеры, проектировщики, строители. Слаженное взаимодействие всех подразделений определяет скорость и качество реализации проекта на разных этапах.