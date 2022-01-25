РИАМО - 25 янв. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в стране отмечен всплеск заболеваемости коронавирусом. За неделю число заболевших выросло в 2 раза, сообщает Газета.ru.

По ее словам, рост числа заболевших отмечен во всех субъектах России. Также зафиксировали рост числа бессимптомных больных.

При этом максимальные показатели инфицирования наблюдаются среди подростков 15-17 лет и взрослых 30-49 лет.

Специалисты связывают такой взрывной рост новых случаев заболевания с распространением омикрон-штамма, который гораздо заразнее других мутаций.

За минувшие сутки в России был установлен рекордный показатель по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусом – 67 809. Всего в стране было зафиксировано 11 241 109 случаев инфекции.

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