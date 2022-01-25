РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 янв. Мытищинские волейболисты‑адаптивники завоевали золото и бронзу на соревнованиях в Зеленограде, сообщается на сайте администрации городского округа Мытищи.

В Зеленограде прошли финальные окружные соревнования по волейболу (спорт глухих) в рамках Московской комплексной Спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей».



Мытищи в этих соревнованиях представляли сразу две команды спортивной школы «Авангард». Воспитанники тренера Сергея Обрубова заняли 1 и 3 места. Наши команды в очередной раз подтвердили высокий уровень развития адаптивного спорта в городском округе.