РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. Около 6,5 тыс. подольских педагогов получат надбавку в 5 тыс. рублей к зарплате в феврале, сообщили в пресс-службе администрации округа.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с текущего года учителя и воспитатели будут ежемесячно получать дополнительно к зарплате 5 тыс. рублей. Первая выплата поступит уже в феврале — в зарплате за январь. Данная мера поддержки распространяется на всех педагогов и будет назначена автоматически.

Так, ежемесячную надбавку к заработной плате будут получать почти 6,5 тыс. работников сферы образования городского округа Подольск. Помимо педагогов и воспитателей, надбавку получат педагоги дополнительного образования, а также заведующие детскими садами.

Для младших воспитателей и нянечек вводится ежемесячная прибавка в 2,5 тыс. рублей. Всего мера коснется более 100 тыс. человек.